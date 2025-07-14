الامارات | «ليوا للرطب».. استعدوا لتذوق خيرات الدار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي، إذ يُعدّ الحدث منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف.

ويسلط المهرجان الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة، والمنتجات الزراعية المحلية.

ويأتي تنظيم المهرجان تزامناً مع موسم خرف الرطب وقطف فاكهة الصيف في دولة الإمارات، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الإمارات، وصون التراث ونقله إلى الأجيال المقبلة، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة.

من ناحيته، قال رئيس هيئة أبوظبي للتراث، فارس خلف المزروعي، إن «مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزاً للهوية والثروة البيئية والاقتصادية»، مؤكداً أن تنظيمه يأتي وفاء لنهج مؤسس النهضة الزراعية في الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لرؤية القيادة في دعم الزراعة والمحافظة على الموروث، لاسيما المرتبط بالنخلة التي تُعدّ رمزاً للأصالة والكرم.

وثمن المزروعي دعم القيادة لقطاع الزراعة وللمهرجانات والفعاليات الساعية إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع، واستدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب المحافظة على التراث الإماراتي العريق، لاسيما المرتبط بالنخلة ومنتجاتها القيمة والمتنوعة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، عبيد خلفان المزروعي، أن المهرجان يشتمل على عدد من المسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ثمانية ملايين و735 ألف درهم.

وأضاف أنه من بين 24 مسابقة في المهرجان، هناك 12 مسابقة للرطب، تشمل فئات الدباس والخلاص والفرض والخنيزي، وبومعان والشيشي والزاملي وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، وسبع مسابقات للفواكه لفئات الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وأشار عبيد المزروعي إلى أنه من ضمن فعاليات المهرجان أيضاً توجد مسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وترفيهية متنوعة، تسهم في تعزيز دور المهرجان بوصفه منصة عائلية ووجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ «عام المجتمع» من تمتين للوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث، وتعزيز التواصل بين الأجيال.

حاميات التراث

يضم مهرجان ليوا للرطب سوقاً شعبية تشتمل على 50 محلاً للمنتجات التقليدية، في إطار دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في منطقة الظفرة، وركناً للحرف التراثية يضم 14 ورشة حية للحِرف تُقدّم من خلالها حاميات التراث معارفهن الحِرفية والتراثية أمام الزوار، إضافة إلى 50 محلاً لبيع الرطب، و30 محلاً لفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وعدد من الكافيهات، وركن للأطفال يُسهم في تقريب الأطفال من تراثهم بطريقة تفاعلية، ويغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة.

فارس خلف المزروعي:

• المهرجان يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث، وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزاً للهوية والثروة البيئية.

• 8 ملايين و735 ألف درهم، قيمة جوائز المهرجان.

• 24 مسابقة يتضمنها المهرجان، من بينها 12 مسابقة للرطب.