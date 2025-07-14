الامارات | نادي دبي للصحافة: مشاركة واسعة في «البودكاست العربي 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الأسبوع الأول من النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، المبادرة الرائدة التي ينظمها نادي دبي للصحافة بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من صنّاع المحتوى الصوتي في العالم العربي، مشاركة واسعة من مجموعة من المتدربين الواعدين.

وانطلق البرنامج، في السابع من الشهر الجاري، بمقر نادي دبي للصحافة، ويستمر على مدى خمسة أسابيع تدريبية مكثفة، تحت إشراف شربل عيسى، المدرب المعتمد في منصة «بوديو» الرائدة في صناعة البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد الأسبوع الأول من البرنامج مشاركة واسعة من شباب وشابات من أنحاء العالم العربي، تعرفوا خلاله إلى أسس صناعة «البودكاست» من منظور مهني متكامل، بدءاً من المفاهيم الأساسية، وصولاً إلى تقنيات التسجيل والإعداد الصوتي، وتحليل اتجاهات الجمهور، وتحديد الهوية السمعية للمحتوى، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إنتاج البرامج الصوتية.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن تفاعل المشاركين في الأسبوع الأول يعكس مدى اهتمام الشباب العربي بهذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن «البودكاست» بات اليوم من أكثر أدوات الإعلام جذباً للجمهور، لاسيما فئة الشباب.

وقالت: «فخورون بانطلاقة النسخة الثانية من البرنامج بهذا الزخم الإيجابي، ولمسنا خلال الجلسات الأولى شغفاً كبيراً من المشاركين لتعلم تقنيات صناعة البودكاست وتوظيفها في إنتاج محتوى عربي احترافي، قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.. لقد صُمم البرنامج ليكون منصة تدريبية متكاملة، لا تقتصر فقط على الجانب المعرفي، بل تشمل التطبيق العملي المكثف، بما يمكّن المشاركين من تطوير مشاريعهم الصوتية الخاصة».

ويستعد المشاركون في الأسبوع الثاني لتقديم عرض أولي لأفكارهم الخاصة بـ«البودكاست»، وذلك قبل البدء بالمرحلة الثالثة من البرنامج.