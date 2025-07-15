الامارات | طفل أمام الشاشات الإلكترونية.. ومهارات تتلاشى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في زمن تهيمن فيه الشاشات على تفاصيل الحياة اليومية، أصبحت الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية جزءًا لا يتجزأ من بيئة الطفل منذ سنواته الأولى.

ورغم أن البعض يرى في هذه الأجهزة وسيلة للترفيه أو التعليم، إلا أن الواقع يشير إلى آثار عكسية مقلقة بدأت تهدد مهارات أساسية لدى الأطفال.

اعتقادات خاطئة

يعتقد كثير من الآباء أن منح الطفل هاتفًا أو جهازًا لوحيًا يسهم في تهدئته، أو أنه أداة تعليمية فعالة، خاصة عند تشغيل تطبيقات لتعليم الحروف أو اللغات.

غير أن هذا الاعتقاد، بحسب خبراء، لا يصمد أمام نتائج الدراسات الحديثة التي تربط بين الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية وتأخر تطور المهارات الإدراكية واللغوية والاجتماعية.

دراسة: الشاشات تُضعف التعلم اللغوي

بحسب دراسة أُجريت في جامعة "ساوثرن ميثوديست" بولاية دالاس الأميركية، فإن تعرّض الأطفال بشكل مفرط لشاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، خصوصًا في مرحلة الطفولة المبكرة، ينعكس سلبًا على مهارات تعلم اللغة والنطق والتواصل.

مهارات مهددة

تشير نتائج الدراسة والتقارير التربوية المرافقة إلى أن الاستخدام الزائد للأجهزة الإلكترونية يرتبط بظهور مشكلات متنامية لدى الأطفال، من بينها:

ـ ضعف التركيز وتشتّت الانتباه

ـ تأخر في النطق واكتساب اللغة

ـ ضعف التفاعل الاجتماعي

ـ انخفاض المهارات الحركية الدقيقة

ـ سلوكيات غير مستقرة تشمل العصبية أو الإدمان على الشاشات

توصيات وحلول: التوازن هو الأساس



خلصت الدراسة إلى ضرورة ضبط استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية، خاصة في المراحل العمرية الحساسة، مشددة على أهمية التوازن بين العالم الرقمي والأنشطة الواقعية.

وطرحت جملة من التوصيات أبرزها:

ـ تحديد مدة استخدام الأجهزة وفقًا للفئة العمرية.

ـ اختيار محتوى تفاعلي وتعليمي ملائم لعمر الطفل.

ـ إشراك الطفل في أنشطة واقعية مثل القصص، الرسم، والألعاب الحركية.

ـ التفاعل مع الطفل أثناء المشاهدة، وعدم تركه أمام الشاشة بمفرده.

ـ تجنّب استخدام الأجهزة قبل النوم مباشرة.



وأمام الواقع الرقمي المتسارع، تبقى مسؤولية الأهل والمؤسسات التربوية في إيجاد توازن صحي بين التكنولوجيا واحتياجات النمو العقلي والاجتماعي للأطفال، أمرًا بالغ الأهمية، فبينما توفر الشاشات محتوى غنيًا، إلا أن الإفراط فيها قد يكلف الأطفال مهارات لا تُعوض.