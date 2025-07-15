الامارات | رجل يحتفل بعيد ميلاده بسرقة قطار سياحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رجل خمسيني بسرقة قطار سياحي في مدينة كي ويست (فلوريدا - أميركا)، ونقل ركاباً فيه قبل أن توقفه الشرطة، إذ برر فعلته بأن اليوم هو عيد ميلاده.. وهو ما أكدته الشرطة لاحقاً.

ووفقاً لتقرير اعتقال حصلت عليه صحيفة WPLG المحلية، أُرسل ضباط إلى محطة قطارات كونش تور في الرابع من الشهر الجاري، بناءً على بلاغ عن سرقة قطار. وأخبر الموظفون الشرطة أنهم كانوا يتتبعون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالقطار، وأنه كان يتجول في منطقة وسط المدينة.

ووصلت الشرطة وعلمت أن رجلاً، عُرف لاحقاً بأنه جوناثان وينسلو، البالغ من العمر 57 عاماً، وصل إلى المحطة بسيارة كيا، كانت لاتزال تعمل وتُشغّل الموسيقى على الراديو عند وصول الضباط.

وأخبر وينسلو أحد الموظفين أنه كان يعمل في المحطة، وأنه يريد القيام بجولة في أحد القطارات. ثم زُعم أن وينسلو ركب أحد القطارات وقاده، ما ترك الموظف في حيرة من أمره، لكنه افترض أن وينسلو لديه إذن بركوب القطار.

وقاد الرجل القطار إلى منطقة وسط مدينة كي ويست، واصطحب معه «راكبين عشوائيين» قبل أن يتركه في الشارع.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع وينسلو وقبضت عليه، ولاحظت أنه «كان يتحدث بسرعة وبدا متحمساً». وادعى أنه ببساطة «استعار» القطار، وأنه كان يعمل سابقاً في الشركة.

علاوة على ذلك، زُعم أن وينسلو قال إن «اليوم عيد ميلادي»، وهو ما أكدته الشرطة.

وأثناء تفتيشه في السجن، عثر أحد نواب الشرطة على أنبوب ميثامفيتامين في جيب الرجل، ووُجهت إليه تهم السطو وسرقة سيارة كبيرة وحيازة أدوات تعاطي المخدرات.