يؤذي قلبك.. حسام موافي يحذر من مشروب يعشقه ملايين (فيديو)

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن القهوة، مثل الشاي والشوكولاتة، تحتوي على مواد منبهة لا تؤثر على المخ وحده، بل على أعضاء أخرى حيوية في الجسم.

القهوة: منبه متعدد التأثيرات

يوضح "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن القهوة تزيد من تدفق الدم في الكلى، ما يؤدي إلى زيادة إدرار البول.

بالإضافة إلى، أنها تنبه البؤرة الكهربية في القلب، المادة المسؤولة عن هذا التأثير هي "الزانسين"، التي تعزز النشاط الكهربي للقلب، هذا بدوره يرفع سرعة ضربات القلب من معدلها الطبيعي "70 نبضة في الدقيقة" إلى 90 أو حتى 110 نبضة، وقد يسبب اضطرابا في انتظام الضربات.

القهوة تضر القلب

أضاف "موافي" أن القهوة لا تندرج تحت مفهوم الإدمان الطبي، فالإدمان يعني وجود المادة المسببة له في الدم باستمرار، مثل الهيروين أو النيكوتين، هذا لا ينطبق على القهوة، ومع ذلك، لا يعني عدم كونها إدمانا أنها خالية من المخاطر، خصوصا على صحة القلب.

نصيحة بالابتعاد عن المنبهات

ينصح الطبيب بالابتعاد عن القهوة ومحاولة إنجاز المهام اليومية دون الاعتماد على المنبهات.

وشدد على أن الإفراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والتدخين يضر بصحة القلب، حيث أن العديد من حالات اضطراب كهرباء القلب تكون نتيجة مباشرة لهذه العادات.

