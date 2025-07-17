لايف ستايل

الامارات | العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي»

0 نشر
ولينجتون - وام 0 تبليغ

  • الامارات | العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي» 1/2
  • الامارات | العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم العثور على طائر نادر في البر الرئيس لنيوزيلندا، للمرة الأولى منذ 50 عاماً، بحسب ما أعلنت سلطات الحفاظ على البيئة في البلاد، أمس.

وكان يُعتقد أن الطائر يعيش فقط في الجزر البحرية، والمواقع المسيجة الخالية من الحيوانات المفترسة.

لكن أحد الصيادين رصد الطائر في منطقة نائية على الساحل الغربي لجزيرة الجنوب، وقالت قائدة مجموعة استعادة الكيوي، إميلي كينج، إن الاكتشاف كان شبه معجزة، مشيرة إلى أن آخر مشاهدة مؤكدة لطائر كيوي بوكوبوكو في البر الرئيس كانت في عام 1978.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا