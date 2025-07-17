الامارات | «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقدّم مفاجآت صيف دبي 2025 أكبر نسبة تخفيضات خلال موسم صيف دبي، مع عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، غداً، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات مذهلة تصل إلى 90% على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية تشارك ليوم واحد فقط، من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء، في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء.

ويُشكّل هذا العرض فرصة مثالية لاقتناء أحدث صيحات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأثاث المنزلي، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى شراء الضروريات اليومية من محال السوبرماركت والمتاجر الكبرى، وغيرها الكثير، ما يشجع المتسوقين على تغيير محتويات خزانة الملابس، وتجديد المنازل، والحصول على الضروريات اليومية.

وسيحصل المتسوقون على جوائز قيمة عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، حيث تُقدّم عجلة الحظ جوائز خاصة ومكافآت فورية، فيما يمكن للمتسوقين الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 5% عند شراء الأزياء والإكسسوارات، والمأكولات والمشروبات، من خلال مسح فواتير الشراء عبر تطبيق «شير»، وسيحظى زوار مول الإمارات الذين يُنفقون 2000 درهم أو أكثر في معاملة واحدة، بفرصة الحصول على ما يصل إلى 20 ضعفاً من نقاط «شير».

ويُشكّل عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية نقطة انطلاق موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، الذي يستمر حتى 10 أغسطس، في مختلف أنحاء المدينة، ويُقدّم الكثير من العروض الترويجية والجوائز القيمة.

. 100 علامة تجارية محلية وعالمية تشارك في التخفيضات.