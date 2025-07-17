الامارات | #وجهات_دبي الرياضية الداخلية.. مساحات لإجازة صيفية حافلة بالنشاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع مواصلة حملة #وجهات_دبي الصيفية إلقاء الضوء على أهم مناطق الجذب والترفيه في الإمارة خلال فصل الصيف للعام الجاري، أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المنظمة للحملة، دليلاً إرشادياً جديداً يتضمّن كماً كبيراً من الوجهات والمرافق الرياضية الداخلية والمغطاة المناسبة لكل أفراد العائلة وتلائم جميع الفئات العمرية، بما تتضمنه من أنشطة متنوعة، تأكيداً على مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، واحتفائها الدائم بالرياضة كأسلوب حياة.

ملاعب مغطاة

ويضم الدليل التفاعلي الجديد معلومات تتيح سهولة الوصول إلى الملاعب المغطاة المكيفة والتي تتيح ممارسة مختلف الرياضات المفضلة للكبار والصغار، مثل كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وملاعب البادل، والدراجات الثابتة، والغولف الداخلي، والفنون القتالية، واستوديوهات اليوغا، ومراكز البولينغ، وصالات التزلج على الجليد، حيث تلقى تلك الوجهات الداخلية إقبالاً كبيراً خلال فصل الصيف لاسيما مع بدء العطلات المدرسية.

متنفس للعائلات

وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لحملة #وجهات_دبي الصيفية، خولة الهاشمي، أن الأدلة الإرشادية تتكامل في دورها مع الوسائل الأخرى التي يتم الاعتماد عليها في إبراز وجهات دبي التي تمثل متنفساً للعائلات والأفراد، بما تقدمه من تجارب متنوعة، منوهةً بدور صُنّاع المحتوى المبدعين في تقديم محتوى يعكس ما تتمتع به تلك الوجهات من مميزات تمنح الزائر سواء من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين، أو السائحين من خارج الدولة، فرصة تمضية عطلة على قدر كبير من التميز، وقالت الهاشمي: «يركز هذا الدليل على المرافق الداخلية حيث يمكن لجميع الأعمار ممارسة رياضاتهم المحببة، مع الاهتمام بإبراز الوجهات التي تمنح مساحة أكبر للصغار للاستمتاع بعطلة لا تنسى».

حلبات التزلج

ومن أبرز المرافق الداخلية التي تلقى إقبالاً كبيراً في فصل الصيف، حلبات التزلج على الجليد، حيث يتضمن الدليل الجديد معلومات تتيح التعرف إليها والوصول لها بسهولة بما في ذلك حلبة التزلج الموجودة في «النصر ليجر لاند»، ودبي مول، و«سبورت سوسيتي مول»، و«حلبة غاليريا للتزلج على الجليد» في فندق حياة ريجنسي، وحلبة التزلج في فندق «إيماريتس سبورت» وغيرها.

12 منشأة رياضية

ويضم الدليل كذلك أكثر من 12 قاعة منتشرة في مناطق مختلفة من دبي لممارسة رياضة البولينغ، وهي من الرياضات المحببة للكبار والصغار، كما يضم الدليل معلومات حول واحدة من أكثر الرياضات شعبية لدى كل الفئات العمرية وهي كرة القدم، حيث يقدم الدليل معلومات حول أكثر من 12 منشأة رياضية تتيح ملاعب مغلقة لممارسة اللعبة ذات الشعبية الأكبر عالمياً في أجواء مكيفة خلال فصل الصيف.

عطلة حافلة بالنشاط

تواصل حملة #وجهات_دبي الصيفية، على مدار شهر يوليو، تقديم المزيد من المعلومات حول الأماكن التي يمكن فيها قضاء أوقات ممتعة، فيما تعد المشاركة المجتمعية من أهم الوسائل التي يتشارك فيها الجميع المعلومات والصور والتجارب الفريدة، حول كيفية تمضية عطلة حافلة بالنشاط والحيوية، في مدينة قررت أن تكون ملهمة في إكساب الحياة طابعاً من الحيوية والتوازن.

. يضم الدليل أكثر من 12 قاعة منتشرة في مناطق مختلفة من دبي لممارسة رياضة البولينغ، وهي من الرياضات المحببة للكبار والصغار.