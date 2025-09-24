لمحات من اعتزاز الملك عبدالعزيز بالعلم خلال فترة التوحيد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقدمة: تتجلى الشواهد المضيئة من شخصية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- باعتزازه بالعِلم والثقافة واهتمامه الشخصي بهما في حياته، وفي تشجيع أبنائه الشباب على علو همتهم، وحرصه على غرس وتعزيز القيَّم في نفوسهم، والحفاظ على هويتهم، وحثهم على اقتران العلم بالعمل، ومع انشغاله -رحمه الله- بتوحيد الأرض وبناء الدولة، إلا أن رؤيته الواسعة جعلته يُدرك مبكرًا، أن النهضة الحقيقية ومستقبل المملكة مرهونان بسواعد جيلٍ واعٍ ومتعلمٍ، يمضي قُدُمًا بوطنه لرفعته بين الأمم.

تأثير شخصية الملك عبدالعزيز

يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: “تاريخ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لا يقتصر على جوانب الكفاح وإنجازات التوحيد والبناء فحسب، التي هي مهمة ومعلومة للجميع، وإنما يتضمن جوانب كثيرة تبرز فيها شخصيته الإنسانية”.

تأثير الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية

ومن بين ثنايا كلمة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الحاضرة في الذاكرة الوطنية التي ألقاها عام 1350هـ/1931م في حفل تخرج طلاب المعهد العلمي السعودي، نستقرئ جوانب من شخصيته الملهمة؛ إذ قال -رحمه الله-: “أبنائي من كان منكم من بيت رفيع، فليحرص على ألا يكون سببًا في خفضه، ومن كان من بيت آخر، فليبنِ لنفسه مجدًا، فقد منّ الله عليكم، وأرشدكم إلى طرق الخير، فاعلموا إنّا لعملكم منتظرون والله ولي التوفيق”، ثم واصل -رحمه الله- حديثه إليهم بصفته المعلم والقدوة.

تأثير الشغف بالقراءة واقتناء الكتب

ومن أبرز تجليات شخصية الملك عبدالعزيز العلمية والثقافية، ورغم انشغاله -رحمه الله- بأمور السياسة ومواجهة التحديات وإكمال مشروع توحيد البلاد، إلا أنه كان حريصًا على القراءة واقتناء الكتب، ولا أدل على ذلك مما أورثه من مكتبة ضخمة بلغ مجموع ما تحويه أكثر من (3000) كتاب.

تأثير ريادته في نشر العلم والثقافة

اتسمت مجالس العلم التي كان يعقدها الملك عبدالعزيز في قصره -رحمه الله- بالتعلم والنصح والارتقاء بالوعي الديني والثقافي، فبعد انتهاء كل موسم حج، كان يتوافد على قصره الضيوف والــزوار للتشرف بمقابلته وحضور مجالس العلم، ففي حج عام 1355هــ/1937م، امتلأ القصر الملكي بالحضور.

تأثير الطباعة والنشر في عهد الملك عبدالعزيز

شهد عهد الملك عبدالعزيز انتشارًا واسعًا للكتب، وصدور نظامين للمطبوعات، الأول عام 1347هـ/1928م، والثاني عام 1358هـ/1939م؛ وبهدف تشجيع النشر ودعمه، أمر الملك عبدالعزيز بإعفاء واردات الورق والآلات لمطابع في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، من الرسوم الجمركية.