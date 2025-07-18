الامارات | «ديزني» تقاضي شركة مجوهرات بسبب «ميكي ماوس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت شركة «والت ديزني» دعوى قضائية ضد شركة مجوهرات من هونغ كونغ، تتهمها ببيع مجوهرات تجسد شخصية «ميكي ماوس» بشكل غير قانوني.

وتقدّمت شركة ديزني، عملاق الإعلام والترفيه العالمي، بالدعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، ضد مجموعة «ريد إيرث»، التي تبيع المجوهرات عبر الإنترنت تحت الاسم التجاري «ساتير».

وتقول ديزني إن العلامة التجارية والتسويق لمنتجات الخواتم والقلائد والأقراط ضمن مجموعة «ميكي 1928 كوليكشن»، تنتهك حقوق علامتها التجارية، وإن الشركة من هونغ كونغ تحاول عمداً خداع العملاء، ليظنوا أن القطع تابعة رسمياً لشركة «ديزني».

وتتهم الدعوى شركة «ساتير» بأنها «تسعى لتقديم (ميكي ماوس) كرمز علامتها التجارية لمبيعات المجوهرات»، وأنها «تحاول استغلال شهرة علامات (ميكي ماوس) التجارية ومحبة المستهلكين لشخصية (ديزني) وسفيرها الأيقوني»، ولم ترد مجموعة «ريد إيرث» على طلب للتعليق.