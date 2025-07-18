أسباب الصداع النصفي عند الاستيقاظ من النوم مباشرا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الصداع النصفي الذي يوقظك من النوم أو يبدأ مباشرة بعد الاستيقاظ علامة شائعة وقد يشير إلى عدة عوامل أو مشاكل، لا يرتبط هذا النوع من الصداع بالضرورة بقلة النوم أو زيادته، بل يمكن أن يكون مؤشرًا على بعض التغيرات الفسيولوجية أو السلوكية التي تحدث خلال الليل أو في ساعات الصباح الباكر.

إليك أبرز ما يمكن أن يدل عليه الصداع النصفي عند الاستيقاظ، وفقا لـ healthline.

مشاكل النوم واضطراباته

اضطراب النوم (Insomnia):الأرق وصعوبة الحصول على نوم كافٍ أو جيد يمكن أن يزيد من احتمالية الصداع النصفي الصباحي.

انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea):

هذه حالة خطيرة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، هذا التغير يمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ويؤدي إلى الصداع النصفي عند الاستيقاظ. غالبًا ما يكون مصحوبًا بالشخير الشديد والتعب النهاري.

الخلل في إيقاع النوم والاستيقاظ (Circadian Rhythm Disruption):

عدم انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ (مثل النوم لساعات متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع) يمكن أن يربك الجسم ويحفز الصداع النصفي.

طحن الأسنان (Bruxism):

الضغط على الفكين وطحن الأسنان أثناء النوم يمكن أن يسبب توترًا في عضلات الرأس والرقبة، مما يؤدي إلى صداع نصفي أو صداع توتري عند الاستيقاظ.

التغيرات الكيميائية في الدماغ

انخفاض مستوى الإندورفينات

مع اقتراب موعد الاستيقاظ، قد تنخفض مستويات الإندورفينات (المسكنات الطبيعية للجسم) والسيروتونين، مما يجعل الدماغ أكثر عرضة للإشارات الألمية.

تأثير الكافيين

إذا كنت معتادًا على شرب الكافيين يوميًا، فإن الانقطاع عنه أثناء النوم لساعات طويلة يمكن أن يسبب صداعًا انسحابيًا فور الاستيقاظ، يشبه الصداع النصفي.

الجفاف الخفيف

عدم شرب كمية كافية من الماء قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الخفيف أثناء الليل، مما يؤثر على حجم الدم ويحفز الصداع النصفي عند الاستيقاظ.

وضعية النوم والوسادة

وضعية النوم غير الصحيحة

النوم في وضعية غير مريحة أو استخدام وسادة لا تدعم الرقبة والرأس بشكل صحيح يمكن أن يسبب توترًا في عضلات الرقبة والكتفين، مما ينتشر كصداع نصفي.

أسباب أخرى

- التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يسبب ضغطًا وألمًا في الرأس والوجه يزداد سوءًا عند الاستيقاظ.

- بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير جانبي يسبب الصداع الصباحي.

- المستويات العالية من التوتر والقلق، حتى لو لم تكن واعيًا بها أثناء النوم، يمكن أن تساهم في الصداع النصفي.

- في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يكون الصداع الصباحي الحاد والمستمر علامة على مشاكل أكثر خطورة مثل الأورام أو -

- ارتفاع ضغط السائل الدماغي الشوكي، ولكن هذه الحالات غالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

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