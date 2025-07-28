رئيس شركة رواد الهندسة: تصدير المقاولات سيحقق 100 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التنمية العمرانية والثروة العقارية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي تمثل تجربة فريدة لشركات المقاولات، كما تدعم توجه الدولة نحو نقل هذه الخبرات وتصديرها إلى الدول الأفريقية ودول الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تصدير المقاولات للخارج خاصة في الدول الأفريقية من الممكن أن يحقق 100 مليار دولار، مطالبا بمزيد من الدعم لتحقيق هذه النتائج.

وأكد على أهمية وجود قوي للبنوك المصرية داخل الدول الأفريقية لتسهيل إصدار خطابات الضمان وتلبية احتياجات التوسع الخارجي للشركات، لافتًا إلى أن البنية التمويلية هي أحد أهم عوامل دعم تنافسية شركات المقاولات على النطاق الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، مما يؤهلها لدخول أسواق إفريقيا بثقة وجدارة

ولفت إلى أن شركة رواد الهندسة الحديثة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF، ضمن تحركاتها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركة تعمل على تعميق شراكتها الاستراتيجية مع جهات تمويلية مختلفة في عدد من الدول، بما يتيح لها فرصًا جديدة للنمو والتوسع، لافتا إلى أن شركة رواد الهندسة الحديثة تسعى للتوسع في أسواق جديدة خاصة بعد افتتاح فرع اليونان وبدأ التوسع في السوق الأوروبي.

