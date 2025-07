اعتقال رجل أثار شغبا على رحلة جوية إلى اسكوتلندا (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بعد إثارة شغب على متن رحلة جوية تابعة لشركة (إيزي جيت) من لندن إلى مطار غلاسكو.

أفادت شرطة اسكوتلندا بأن ضباط مكافحة الإرهاب يُقيّمون مقاطع فيديو مُتداولة على الإنترنت. يأتي هذا في الوقت الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليًا زيارة خاصة إلى اسكتلندا.

