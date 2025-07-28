أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

اقتصاد بريطانيا

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3379) دولار أمريكي، بانخفاض (0.45) في المئة.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1531) يورو بنسبة (0.75) في المئة.كان أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد بريطانيا حقق توازناً جيداً بين دعم النمو وحماية الاستدامة المالية.وأشار إلى تحقيق خفض العجز المخطط له على مدى السنوات الخمس المقبلة.كما حض الصندوق بنك إنجلترا على الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية تدريجياً، في حين يظل البنك الإنجليزي، مرناً في سياسته على ضوء ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية.