رسمياً.. بنك الرياض يبدأ تطبيق رسوم جديدة على عدد من خدماته المصرفية تعرف عليها

أعلن بنك الرياض عن بدء تطبيق رسوم جديدة على عدد من خدماته،وأوضح البنك أن هذه التحديثات تأتي ضمن الاستراتيجية المستمرة لمراجعة وتحديث السياسات المالية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية مما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العميل.

رسوم جديدة على عدد من الخدمات المصرفية

وفقاً لبيان رسمي صادر عن البنك، فإن الرسوم الجديدة ستشمل خدمات متعددة، من أبرزها:

إصدار وتجديد البطاقات المصرفية.

التحويلات البنكية المحلية والدولية.

ودعا بنك الرياض جميع عملائه من الأفراد والشركات إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة من خلال التطبيق الرسمي أو عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدا أهمية الإحاطة المسبقة بالرسوم لتفادي أي التزامات أو مفاجآت غير متوقعة.