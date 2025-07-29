شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق لمناقشته في العروض المقدمة لرحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج رضا سليم من حسابات الأهلي؛ بسبب عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد، ويبحث إعارته أو بيع عقده لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب.

وأبلغ رضا سليم إدارة الأهلي بأنه سيجلب عرضا للرحيل في الصيف الحالي من أحد الأندية العربية، ويرغب في معرفة مصير اللاعب.

ورفض مسئولو النادي الأهلي طلب أحمد عبد القادر لاعب الفريق بالرحيل المجاني عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وخروجه من خطط الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي الموافقة على طلب عبد القادر بالرحيل المجاني، خشية من انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، الذي يتفاوض بقوة مع اللاعب ويترقب فسخ عقده مع ناديه للرحيل عن القلعة الحمراء.

في شأن مغاير، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.