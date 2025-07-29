شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طنجة: الزمالك دفع أقل من الشرط الجزائى.. ومعالى فضل الأبيض عن الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

أكد نصر الدين كرطيط رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن العلاقة الجيدة مع مسئولي نادي الزمالك كانت عاملا حاسما في حسم صفقة التعاقد مع عبد الحميد معالي في الأيام الماضية.

وقال رئيس اتحاد طنجة، في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "العلاقة التي تجمع مسئولي الزمالك مع اتحاد طنجة كانت وراء حسم الصفقة بشكل سريع، خاصة أن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا، كما أن معالي سهل الأمور باختيار اللعب مع الزمالك".

وبسؤاله عن المبلغ المسدد لحسم الصفقة قال: "المبالغ المالية التي تم تداولها في وسائل الإعلام والصحافة غير صحيحة، المبلغ كان أكبر من 300 ألف دولار".

وأكد رئيس اتحاد طنجة، أن الزمالك لم يسدد الشرط الجزائي في عقد معالي بشكل كامل، بل دفع مبلغ أقل من الشرط الجزائي".

وأشار كرطيط في تصريحاته إلى أن الجميع في المغرب يتنبأ بمستقبل باهر لمعالي في المستقبل، خاصة أن اللاعب شارك مع منتخب المغرب في جميع الفئات، وهناك توقعات بتألقه مع الزمالك وحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وأنهى كرطيط تصريحاته قائلًا: "كانت هناك عروض مقدمة للاعب من الدنمارك وفرنسا، ولكن معالي حسم مفاوضاته مع الزمالك واختار تمثيل الفريق".