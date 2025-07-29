مقتل 30 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية على مخيم النصيرات في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن مقتل 30 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية على مخيم النصيرات بالقطاع.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عرض في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتجاها جديدا للعمل في غزة".
وسبق وأن أفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ "نتانياهو يعتزم طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من قطاع غزة، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة".
وتنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل حركة "حماس" عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي، وفق "هآرتس".
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