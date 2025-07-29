توقعات بزيادة قوته.. إعصار "إيونا" يهدد جنوب شرق هاواي

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:49 مساءً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تصنيف الإعصار "إيونا" ضمن الفئة الثالثة، مع سرعة رياح بلغت 185 كيلومترًا/ساعة، ويقع على بعد 1271 كيلومترًا جنوب شرق هونولولو.

وأكد المركز أن الإعصار لا يشكل تهديدًا حاليًا للجزر، مع توقعات بزيادة قوته مؤقتًا خلال اليومين المقبلين قبل أن تضعف لاحقًا. الأمطار الغزيرة سبق وأجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفيليبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم حول العاصمة مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت خدمة الانقاذ.

بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر ماريكينا، أُغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بها، الأسبوع الماضي.