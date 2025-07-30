فجرت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل توتة عذاب, مفاجأة من العيار الثقيل وذلك خلال إستضافة تلفزيونية أجريت معها في وقت سابق. https://www.facebook.com/reel/720329693964162 وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد صرحت توتة عذاب, في لقاء مع الصحفي أحمد دندش, أنها ترى نفسها أفضل من الفنانة الكبيرة ندى القلعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفجرها داوية: (أنا أفضل من ندى القلعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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