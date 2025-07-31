شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة بجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وقع الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على شهادات تخرج الدفعة الاولي من طلاب كليات علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الاعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك بعد اعتماد معالي وزير التعليم والبحث العلمي لنتائج خريجي أول دفعة لجامعة مصر للمعلوماتية بعد مراجعة وموافقة وزارة التعليم العالي على استيفائهم شروط التخرج .

وأضاف الدكتور أحمد حمد انه بإصدار شهادات التخرج تحقق حلم جامعة مصر للمعلوماتية والراحلة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس للجامعة في اعداد جيل جديد من رواد الاعمال والمبتكرين القادرين على تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واثراء القطاع بعشرات الأفكار والمبادرات لخريجينا والتي بلورتها مشاريع تخرجهم، وعكست قدرات شبابنا وفتياتنا على التصدي لمختلف مشكلات المجتمع المصري، وابتكارهم حلولا خارج الصندوق لتحويل تلك المشكلات الي فرص ومشاريع تجارية.

وأشاد بجهود عمداء وأعضاء هيئات تدريس كليات مصر للمعلوماتية وما بذلوه على مدي السنوات الأربع الماضية لتحقيق هذا الإنجاز خاصة عمداء الكليات وادارات الخدمات الطلابية التي قامت بجهد كبير أسهم في الانتهاء من مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنتيجة الخريجين في وقت قياسي، وأيضا بتعاون شركاء نجاحنا بقطاعي البنوك وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما وفروه من دعم مالي وتقني لطلابنا خاصة ما وفروته البنوك وشركات القطاع لطلابنا من تدريب عملي، مما طور مهاراتهم واكسبهم الخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل فور تخرجهم داخل وخارج مصر، بل ان بعضهم أسس شركات اثناء دراستهم وهو اتجاه تحتاجه بلادنا لتعزيز قدراتنا الاقتصادية والاهم المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن كثير من خريجينا حصلوا اليوم أيضا علي شهادات تخرج من اشهر الجامعات العالمية التي نرتبط معها باتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة، مثل اتفاقية في الهندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسبات مع جامعة بوردو التي تحتل المرتبة السادسة عالميا، واتفاقية مع جامعة مينيسوتا وتأتي في المرتبة 36 في علوم الحاسب واتفاقيات مع كلية "تيلفر" للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا بكندا في مجالات التمويل، إدارة تكنولوجيا الأعمال، والتسويق، وهي من أفضل 1% من كليات الأعمال عالميًا، واتفاقيات مع اشهر جامعتين فرنسيتين هما "سيزي" الـ 54 على مستوي جامعات العالم و"إيزار ديجيتل" ثاني أفضل جامعة على مستوي العالم في مجال ألعاب الفيديو.

وقدم الدكتور أحمد حمد التهنئة لأوائل كليات الجامعة وهم في كلية تكنولوجيا الاعمال: الأول أحمد علاء الدين عصمت علي تخصص "تحليلات الأعمال"، وعمرو محمد خالد علي تخصص "إدارة تكنولوجيا الاعمال"، وعلي عمرو محمد علي تخصص "التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية"، وفي كلية علوم الحاسب والمعلومات الأول محمود إبراهيم بربري علي مسار "علوم الحاسب"، وساجد سامر إبراهيم علي مسار "الذكاء الاصطناعي" ومنه الله محي الدين ربيع علي مسار "الامن السيبراني"، وفي كلية الفنون الرقمية والتصميم الأول زياد عماد الدين محمد علي برنامج "تصميم الألعاب الاليكترونية" وندي محمد محمود علي برنامج "تصميم تجربة المستخدم".