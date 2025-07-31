شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، مع تذبذب بحوالي 20 جنيها، بالتزامن مع تذبذب الأسعار العالمية للذهب بين 3300 إلي 3330 دولارا في التعاملات الفورية، وخلال السطور التالية نرصد تحديث أسعار الذهب في مصر وتطورات البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 5215 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4550 إلي 4560 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3911 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36480 جنيهًا



تصدر بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع والتي توضح بشكل كبير أداء الاقتصاد الأمريكي وتساهم في توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن الذهب يجد الدعم من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، بالتالي أية إشارة واضحة للبنك الفيدرالي بتغير سياسة الإبقاء على الفائدة لصالح خفضها خلال الفترة القادمة من شأنه أن يدعم ارتفاع أسعار الذهب.



إذا استطاع الذهب ان يختتم تداولات هذا الأسبوع فوق المستوى 3350 دولار للأونصة سيعمل هذا على زيادة الضغط الإيجابي على الذهب خلال الفترة القادمة ليعود إلى اختبار المستوى 3400 دولار للأونصة من جديد.



أيضاً هناك دعم للذهب كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين التجاري مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي حدده الرئيس دونالد دونالد ترامب في الأول من أغسطس. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة بعد اتفاق الولايات المتحدة مع كلا من اليابان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تمديد فترة الاتفاق التجاري مع الصين.



عملت هذه الاتفاقيات على تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية لينعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب، ولكن بشكل عام يبقى الحذر قائم حتى انتهاء المهلة والاعلان عن قرارات واضحة بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية مع شركائها التجاريين.



من جهة أخرى استقر الذهب خلال تداولات اليوم بعد أن توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع بسبب تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية إلى ادنى مستوياتها في شهر، الأمر الذي يقدم دعم إيجابي للذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.