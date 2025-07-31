ترتيباتٌ لتفجير مخلفات من الحرب وتحذيرات من ألغام غابة السنط بالخرطوم

كشف مدير المركز القومي لمكافحة الألغام اللواء خالد حمدان، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم بغرب أم درمان تفجير كميات من مخلفات الحرب التي تم جمعها من عدد من المواقع بما فيها 50 ألف دانة.

وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى أن فرق العمل قد بدأت في التجهيز للتفجير الذي سيتم على مدار الشهر القادم في دفعات.

من جهة أخرى، حذر اللواء خالد، المواطنين من المنطقة التي تمت زراعة حقول الألغام المضادة للأفراد بها من قِبل المليشيا بمنطقة السنط بولاية الخرطوم حتى يتم تأمين الموقف تماماً، مبيناً أن المنطقة المُشار إليها تمتد ما بين كوبري النيل الأبيض المؤدي إلى الموردة وكوبري الفتيحاب من المقرن قبالة مسجد الشهيد وأنها توجد بمنطقة السنط.

وأكد أن فرق العمل لازالت تعمل بها وأن العمل يتم بواسطة فرق عمل متخصصة نسبةً لخطورة هذا النوع من الألغام الذي ينفجر بالضغط عليه بأي وزن، وبعضها ينفجر بوزن أقل من كيلو.

وأضاف “قمنا أمس الأول بتأمين وتفجير عدد من الألغام التي كانت ظاهرة حول الكوبري والتي تم جمعها بواسطة فريق عمل بالمنطقة”، مشيراً إلى أنه جرى العمل للتجهيز لفريق عمل آخر ليبدأ في العمل الميداني خلال اليومين القادمين ويستمر حتى تأمين كل المنطقة.

السوداني