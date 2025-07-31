خطف مقطع فيديو تم تصويره من حفل تخرج طالب سوداني, من إحدى الجامعات الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداوله بشكل واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “الخريج”, الجميع باختياره النشيد الوطني السوداني, كأغنية رسمية في حفل تخرجه. كما قام الطالب الخريج, بإهداء والدته “مصحف” ووشح ووالده المساعد بالجيش بعلم السودان, وسط إعجاب الحاضرين بالقاعة التي شهدت الحفل. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, أشاد بالخريج الذي تم وصفه بالمحترم, وكتب أحدهم: (لا رقيص ولا فارغة خريج محترم لانو طلع من أسرة محترمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “خريج” سوداني يختار النشيد الوطني كأغنية رسمية في حفل تخرجه..يهدي والدته “مصحف” ويوشح والده “المساعد” بالجيش بعلم السودان والجمهور يشيد: (لا رقيص ولا فارغة خريج محترم لانو طلع من أسرة محترمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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