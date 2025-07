سقوط تنورة جينيفر لوبيز على المسرح (فيديو)

انزلقت تنورة جينيفر لوبيز فجأةً على الأرض خلال حفلها الأخير، لكنها لم تدع ذلك يُفسد الحفل!

تعاملت المغنية، التي احتفلت أخيراً بعيد ميلادها السادس والخمسين، مع خلل في ملابسها خلال حفلها باحترافية أثناء وجودها في وارسو ببولندا.

خلال حفلها في ملعب PGE Narodowy – كجزء من جولتها Up All Night: Live in 2025، شكرت لوبيز معجبيها لحضورهم الحفل، عندما انفصلت تنورتها البراقة فجأةً وسقطت على أرض المسرح.

وعلى الرغم من أن لوبيز لم تنجح وهي تحاول منع تنورتها من السقوط على الأرض، إلا أنها لم تدع هذا الحادث يُفسد اللحظة التي شاركتها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وكذلك في “إنستغرام”… بحيث سخرت النجمة الأميركية من الحادثة بابتسامة عريضة وتبخترت على المسرح رافعةً ذراعيها، بل وتمايلت بحركة دائرية خفيفة.

ومازحت لوبيز الجمهور قائلةً: “أنا هنا بملابسي الداخلية”، بينما اقتربت منها راقصة بتنورتها وحاولت إعادتها.

وأضافت لاحقاً: “أنا سعيدة لأنهم عززوا هذا الزي. وسعيدة لأنني كنت أرتدي ملابس داخلية. لا أرتدي ملابس داخلية عادةً”.

وألقت جينيفر لوبيز التنورة لاحقاً باتجاه المعجبين في الحشد وطلبت منهم “الاحتفاظ بها”، مازحةً بأنها “لا تريدها مرة أخرى”.

مجلة لها