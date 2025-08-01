مواطن سوداني يعبّر عن فرحته وهو في طريقه مع زوجته وأطفاله إلى الزراعة بإقليم دارفور – فيديو

مع بدء فصل الخريف.. مواطن سوداني يعبّر عن فرحته وهو في طريقه مع زوجته وأطفاله إلى الزراعة بإقليم دارفور. وفي ظل أوضاع إنسانية سيئة تعيشها المدينة.. واصلت “تكية” الفاشر تقديم الطعام للنازحين في المدينة. شاهد الفيديو: الجزيرة – السودان

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