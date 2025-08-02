صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية

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عقد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الجمعة اجتماعًا مع المكتب التنفيذي للهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني، برئاسة الأستاذ الوليد كمال، وذلك لمناقشة مشروعات الهيئة وخططها لدعم القطاع الصحي بالولاية.
وأكد ممثلو الهيئة وعدد من المتخصصين خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة لإعادة إعمار المرافق الصحية المتأثرة جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع.
وأوضحوا أن المرحلة الأولى من خطة الهيئة تستهدف تأهيل أربعة مستشفيات رئيسية تشمل، مستشفى الشعب، مستشفى الخرطوم، مستشفى الذرة، ومستشفى جعفر بن عوف.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تأهيل مراكز صحية ومستشفيات إضافية، سيتم اختيارها وفقًا لأولويات واحتياجات الوزارة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من مديري المستشفيات بولاية الخرطوم، من بينهم مديرا مستشفى حاج الصافي ومستشفى إبراهيم مالك، الذين أشادوا بالمبادرة، وأعربوا عن استعدادهم التام للتعاون في تنفيذها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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