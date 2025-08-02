تحالف “صمود”: استمرار الحرب أدى إلى كارثة حقيقية

قال تحالف “صمود” إن استمرار الحرب والحصار على الفاشر والمناطق المحيطة بها، وولايتي جنوب وغرب كردفان، قد أدى إلى كارثة حقيقية، حيث يهدد الجوع وانتشار الأمراض حياة الآلاف من المواطنين. – استمرار تعنّت ورفض أطراف الحرب السماح بمرور المساعدات ودخول المنظمات الإنسانية لتقديم العون، يُنذر بوقوع مجاعة قد تؤدي إلى وفاة آلاف المدنيين، الذين يدفعون أرواحهم ثمناً لهذه الحرب في تلك المناطق. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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