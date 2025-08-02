- 1/2
- 2/2
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، الجمعة، واحدة من كبرى محاولات جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بحوزتهما كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، بلغت قيمتها التقديرية نحو 310 ملايين جنيه.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن ذلك يأتي في إطار الضربات الاستباقية التي يوجهها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ضد العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد والأقراص المخدرة.
وأوضحت أن التحريات أكدت قيام المتهمَين بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث أُلقي القبض عليهما بنطاق محافظة الإسماعيلية، وضُبط بحوزتهما نحو 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 3 أطنان من مخدر الهيدرو، و1.5 طن من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وقطع طرق تهريب وترويج المخدرات.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ310 ملايين جنيه بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.