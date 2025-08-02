«الداخلية»: ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ310 ملايين جنيه بالإسماعيلية

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، الجمعة، واحدة من كبرى محاولات جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بحوزتهما كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، بلغت قيمتها التقديرية نحو 310 ملايين جنيه.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن ذلك يأتي في إطار الضربات الاستباقية التي يوجهها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ضد العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد والأقراص المخدرة.

وأوضحت أن التحريات أكدت قيام المتهمَين بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث أُلقي القبض عليهما بنطاق محافظة الإسماعيلية، وضُبط بحوزتهما نحو 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 3 أطنان من مخدر الهيدرو، و1.5 طن من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وقطع طرق تهريب وترويج المخدرات.

المصري اليوم