ما الفرق بين المسالك البولية السفلية والعلوية وما أعراضهما؟

التهاب المسالك البولية عدوى يمكن أن تحدث في نقاط مختلفة من المسالك البولية، أي في المثانة، والكلى والحالبان، والإحليل.

أسباب التهاب البول

تبدأ معظم التهابات المسالك البولية بحسب موقع medlineplus، نتيجة بكتيريا تدخل مجرى البول، ثم المثانة. تتطوّر العدوى عادةً في المثانة، لكنّها قد تنتشر إلى الكلى. ورغم أنّه في معظم الأحيان، يستطيع الجسم التخلّص من هذه البكتيريا، تزيد بعض الحالات من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

تميل النساء أكثر للإصابة بهذا الالتهاب، لأنّ مجرى البول لديهنّ أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج منه لدى الرجال. لهذا السبب، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بعد الجُماع، أو عند استخدام الحجاب الحاجز لمنع الحمل. ويزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

كما تزيد العوامل التالية أيضًا من احتمال الإصابة بالتهاب المسالك البولية:

داء السكري

التقدّم في السّن

الحالات التي تؤثّر على عادات العناية الشخصية، مثل مرض الزهايمر والهذيان

حصول مشاكل في إفراغ المثانة تمامًا

تركيب قسطرة بولية

سلس البراز

تضخّم البروستاتا، أو ضيق مجرى البول، أو أي حالة أخرى تُعيق تدفق البول

حصوات الكلى

عدم الحركة لفترات طويلة

الحمل

الجراحة أو أي إجراء آخر يتعلّق بالمسالك البولية

أعراض التهابات المسالك البولية

تختلف أعراض التهاب المسالك البولية العلوية، أي التي تصيب الكلى والحالبين، عن تلك الخاصة بالمسالك البولية السفلية، أي التي تصيب المثانة والإحليل، وذلك بحسب موقع nidirect.

وقد يُلاحظ المريض في بعض الحالات أعراض كليهما، إذ يمكن أن ينتقل أحدهما للآخر.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ أعراض التهاب المسالك البولية تتشابه وأعراض العديد من الحالات الأخرى، ولا تعني بالضرورة الإصابة بعدوى.

التهاب المسالك البولية السفلية

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المسالك البولية السفلية ما يلي:

الشعور برغبة قوية بالتبول، مع ألم مستمر وخفيف، وألم عند التبوّل أكثر من المعتاد

لون بول عكر أو وجود دم في البول

بول ذو رائحة كريهة غير معتادة

الشعور بألم في الظهر

شعور عام بالإعياء

التهاب المسالك البولية العلوية

تشمل أعراض التهاب المسالك البولية العلوية ما يلي:

ألم وانزعاج في الجانب، أو أسفل الظهر، أو حول الأعضاء التناسلية

ارتفاع في درجة الحرارة

الارتعاش أو القشعريرة

الشعور بضعف شديد أو تعب

فقدان الشهية

الشعور بالغثيان أو التقيؤ

الإسهال

علاج التهابات المسالك البولية

تعتمد خطة العلاج التي يوصي بها الطبيب المختص على ما إذا كانت العدوى في الجزء العلوي أو السفلي من المسالك البولية. ويمكن عادةً علاج النوعين من التهابات المسالك البولية في المنزل بواسطة المضادات الحيوية.

أما إذا كانت عدوى المسالك البولية العلوية أكثر خطورة، أو كان ثمة خطر متزايد من حدوث مضاعفات، فقد يحتاج المريض إلى علاج في المستشفى.

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