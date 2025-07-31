صمود تُحذر من مرحلة خطيرة”

حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” من دخول السودان مرحلة غير مسبوقة من الخطر الوجودي والتفتيت، وذلك في ظل استمرار الحرب المدمرة التي اندلعت في 15 أبريل 2023. وقال التحالف في بيان صادر عن أمانته العامة إن البلاد تواجه أخطر مراحلها، وأن مشروع تمزيق السودان لم يعد احتمالًا، بل واقعًا يتبلور يومًا بعد يوم بفعل الحرب التي تنذر بـ”تفتيت لا تقسيم فحسب”.

موقف التحالف من الحرب

– رفض الحرب: اتخذ التحالف موقفًا مبدئيًا ضد الحرب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن لا حل عسكريًا للنزاع.

– أولوية وقف الحرب: شدد التحالف على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون وقف الحرب، وفتح الممرات الإنسانية لإنقاذ الملايين من المتضررين، وإطلاق عملية سياسية شاملة لا تكافئ النظام البائد.

تحذيرات من استمرار الحرب

– فوضى شاملة: حذّر التحالف من أن استمرار الحرب سيفتح الباب لفوضى شاملة وجريمة منظمة وإرهاب عابر للحدود يهدد البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

– دعوة لتوحيد الصفوف: دعا التحالف كافة القوى المدنية المناهضة للحرب لتوحيد صفوفها في جبهة وطنية واسعة من أجل السلام والوحدة والديمقراطية.

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