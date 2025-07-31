أثارت جلسة تصوير لعروسين من السودان, ضجة إسفيرية واسعة وصاحبتها ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. https://www.facebook.com/reel/1383273576086879 وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن إثارة الجدل سببها ظهور العروس بفستان “الجرتق” القصير والمثير حسبما وصفه المتابعون. وبعد تسابق المعلقون على كتابة التعليقات الساخرة كشف متابع حقيقة الفيديو وأكد أن العريس وعروسته من أقباط السودان, وأن جلسة التصوير أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة, التي شهدت حفل الزواج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. بسبب فستان العروس القصير والمثير..جلسة تصوير عريس سوداني وعروسته تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة ومتابع يكشف التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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