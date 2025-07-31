درع السودان..نخوض المعارك بروح معنوية عالية ونستعد بكل ثقة لاستكمال مراحل التقدم وتحقيق أهدافها المرسومة

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أعلنت قوات درع السودان، في تصريح صحفي صادر عن مكتب الإعلام والناطق الرسمي، أنها تواصل خوض معارك شرسة ضمن محاور “معركة الكرامة” في مسرح العمليات بشمال كردفان، وذلك ضد ما وصفته بـ”شتات مليشيات آل دقلو الإرهابية” في منطقة أم سيالة.
وأكدت القوات أنها قدمت خلال المعارك عدداً من الشهداء، إلى جانب وقوع إصابات وفقدان بعض الأفراد، مشيرة إلى أن العمليات تأتي في إطار التزامها بوعودها تجاه الشعب والقيادة، وتنفيذاً لخطة القيادة العامة تحت إشراف مباشر.
وأكد البيان أن قوات درع السودان تخوض المعارك بروح معنوية عالية، وتستعد بكل ثقة لاستكمال مراحل التقدم وتحقيق أهدافها المرسومة.
وختمت القوات بيانها بتجديد العهد على مواصلة القتال حتى النصر، موجهة التحية لشهدائها، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، والعودة الآمنة للمفقودين.
الخميس 31 يوليو 2025م
مكتب الإعلام والناطق الرسمي
قوات درع السودان
هبة علي
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