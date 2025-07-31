كامالا هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، ​كامالا هاريس​، أنها لن تترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال خوضها سباق الرئاسة للمرة الثالثة في عام 2028.

واوضحت هاريس في بيان صادر عن مكتبها، “خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتا في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأميركي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها”.

وأضافت هاريس “فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في هذه الانتخابات”.

ويمثل قرار هاريس استمرارا لحالة التكهنات حول مستقبلها السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أمام دونالد ترامب.