شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا: الاعتراف بدولة فلسطينية سبتمبر المقبل يقوض المفاوضات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية فى سبتمبر يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي لزيادة تعنت حركة حماس.

وأكد روبيو: "إسرائيل قدمت تنازلات لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأضاف: "حركة حماس ترى أنها تربح الحرب الدعائية بعد نيات الاعتراف بدولة فلسطينية ولا ترى حاجة للموافقة على أى شيء".

وزعم روبيو أن الكاميرات ترصد الكثير من المعاناة الإنسانية في غزة لكنها لا ترصد معاناة 20 رهينة محتجزين في الأنفاق.