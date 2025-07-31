دعا النّائب ​وليد البعريني​ في تصريح، إلى "شدّ الأحزمة والتحضّر للأسوأ، فكل المعلومات تدلّ على أنّ هناك فريقًا سيذهب للانتحار ويأخذ البلد معه". وتوجّه إلى العكاريّين واللّبنانيّين، قائلًا: "تموّنوا ولا تستهتروا، فالقادم سيّئ والنّدم لن ينفع. في حرب الإسناد خرجنا نصف سالمين، أمّا في حرب الانتحار المقبلة فلا نعرف كيف سنخرج من هذا النّفق".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني دعا اللبنانيين إلى التموّن: القادم سيئ فهناك فريق سيذهب للانتحار ويأخذ البلد معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.