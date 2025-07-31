أبلغت الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي مجلس الأمن الدولي اليوم بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء ​الحرب الروسية الأوكرانية​ بحلول الثامن من ‬‬آب. واوضح الدبلوماسي الأميركي أمام المجلس المكون من 15 عضوا، بانه "يتعين على كل من ​روسيا وأوكرانيا​ التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أب. والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام".

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أميركي: دونالد ترامب يريد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية بحلول 8 أب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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