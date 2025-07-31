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عدن - ياسمين التهامي - الماجستير بإمتياز للباحثة ايناس راشد من قسم تكنولوجيا المعلومات (IT) بكلية الهندسة بجامعة عدن

في خطوة مهمة نحو الارتقاء بخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في القطاع الحكومي اليمني، ناقشت اليوم الخميس الباحثة إيناس راشد عبده سيف، في قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة بجامعة عدن، رسالة الماجستير الموسومة ب "عوامل النجاح الحاسمة لتنفيذ إطار عمل ITIL لإدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة حكومية - دراسة استكشافية" وزارة العدل، هي الاولى من نوعها في جامعة عدن.

هدفت الدراسة إلى تقييم إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSM) في وزارة العدل كمؤسسة حكومية، ومدى تطبيقها لإطار البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL).

وركزت الدراسة على تحديد عوامل النجاح الرئيسية (CSFs) لتطبيق ITIL، مما أتاح تحديد المكونات المؤثرة على تطبيقها والتعرف على المزايا المحتملة من تطبيق ITIL في البنية التحتية داخل الوزارة، والتي من شأنها زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين وتحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

وتكونت لجنة المناقشة من:

البروفيسور/د. خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي استاذ التعليم العالي بجامعة عدن (مشرفاً ورئيساً)، البروفيسور/د. محمد عبد الجليل محمود أستاذ التعليم العالي بجامعة تعز (مناقشاً خارجياً)، أ. م. د. وضاح أحمد صالح أستاذ التعليم العالي بجامعة عدن (مناقشاً داخلياً) حيث اشادت اللجنة بهذه الدراسة واهميتها.



وكشفت النتائج أن وزارة العدل لا تطبق إطار عمل ITIL لإدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات، كما كشفت عن تحديات وفرص تطبيق معايير ITIL في الجهات الحكومية لتعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات.



وبناءً على هذه النتيجة، اقترحت الدراسة هيكلاً تنظيمياً لإدارة عامة لتكنولوجيا المعلومات يسمح لها بالإشراف على تنفيذ إطار عمل ITIL.

تعد هذه الدراسة إسهاماً قيماً نحو فهم التحديات والفرص المتاحة لتطبيق معايير إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات العالمية والتحول الرقمي وفق أسس علمية حديثة في المؤسسات الحكومية اليمنية، ومن المتوقع أن تسهم توصياتها في تعزيز كفاءة وفعالية خدمات تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل والقطاع الحكومي بشكل أوسع.