شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: التظاهر أمام سفارة مصر بتل أبيب طعنة غادرة فى ظهر قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرفض التام والاستنكار الشديد للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، والتي جاءت تلبية لدعوات أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الكيانات التابعة لها بالخارج، مؤكدة أن هذه التحركات لا علاقة لها بفلسطين، بل تمثل طعنة غادرة في ظهر القضية، ومحاولة دنيئة لتشويه الدولة الوحيدة التي لا تزال تتحرك بإخلاص لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، تحملت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة عبء الدفاع عن الشعب الفلسطيني، سواء سياسيًا في المحافل الدولية، أو ميدانيًا عبر معبر رفح، أو إنسانيًا من خلال أكبر عملية إغاثة شهدها القطاع، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت مصرية، وهو ما يعكس دورًا رياديًا وإنسانيًا لا يمكن إنكاره إلا من باع ضميره وباع القضية.

وشددت على أن استغلال قضية فلسطين لتصفية حسابات سياسية ضيقة هو خيانة واضحة لأبناء غزة، ومحاولة يائسة للتشويش على تحركات القاهرة الحاسمة تجاه وقف إطلاق النار، ودفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن الأصوات التي تحرض على مصر اليوم، هي ذاتها التي سكتت عن المجازر من الجانب الإسرائيلي، وبات الجميع يعلم ولا يساوره شك بأن الروئ بين الكيان الصهيوني والجماعة الإرهابية الخائنة، متسقة لأبعد الحدود.

ولفتت مديح في هذا الصدد إلى ضرورة الاصطفاف خلف الدولة المصرية هو واجب وطني وقومي، وأن من يشكك في الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية إما جاهل بحقائق الأمور أو متآمر مأجور، مؤكدة أن تلك الدعوات الرخيصة لن تنجح في زعزعة الموقف المصري، وقيادته عن دعم الأشقاء في غزة وقضيتهم العادلة، مؤكدة أن الشعب يدرك جيدًا من يقف مع فلسطين، ومن يتاجر بها من أجل مصالحه المشبوهة.