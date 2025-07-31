استئناف الجلسة التشريعية في مجلس النواب

بدأت الجلسة التشريعية المسائية، منذ قليل، في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وتواصل الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة مسائية مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها .

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