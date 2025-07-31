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عدن - ياسمين التهامي - تصعيد دولي....أمريكا تعاقب فلسطين وتصريحات كندية وألمانية تعزل إسرائيل

ٲعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطةومنظمةالتحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات "لتدويل نزاعهما مع إسرائيل".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة.

كما اتهمتهما واشنطن بـ"مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده".

وادعت أن العقوبات على السلطة الفلسطينية جاءت بسبب تدويلها للصراع مع إسرائيل.

جاء هذا بينما رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس، أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.



وأكد الوزير في بيان قبل التوجه إلى إسرائيل أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".



بينما رحّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.



وأضاف في بيان: "تعتمد كندا في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن تشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية".

كما تابع: "قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان مستقلًا عن الولايات المتحدة وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن كندا تتخذ "قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية التأثير.. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".



ووجه رئيس الوزراء الكندي انتقادات في بيانه لتصرفات إسرائيل التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".