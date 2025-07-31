شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطلق ميزة بالذكاء الاصطناعى على التليفزيون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم يوتيوب أخيرًا ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقها التلفزيوني تسمى "Jump Ahead"، والتي تهدف إلى نقل المشاهدين مباشرةً إلى أكثر الأجزاء إثارة في الفيديو، وأفاد موقع Android Authority بظهور هذه الميزة لمشتركى YouTube Premium على جهاز Nvidia Shield TV الخاص به، بعد أن كانت حصرية سابقًا لنسخ يوتيوب على الويب والهواتف المحمولة.

وتعتمد ميزة "Jump Ahead" على الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع الفيديو وتحديد الأجزاء التي يشاهدها معظم المستخدمين أو يتخطونها عادةً ، وبدأت يوتيوب في اختبار هذه الميزة العام الماضي، وأصدرتها لاحقًا لمشتركي Premium على الويب والهواتف المحمولة.

والآن، يبدو أنها في طريقها إلى الشاشات الكبيرة، والتي أصبحت المصدر الرئيسي للمشاهدة في الولايات المتحدة.

وتختلف طريقة استخدام الميزة على أجهزة التلفزيون قليلاً عن الأجهزة الأخرى ، فبدلاً من الضغط المزدوج على زر التقديم السريع، يتعين على المستخدمين الضغط على السهم الأيمن في جهاز التحكم عن بعد لعرض القسم التالي الأكثر مشاهدة، والذي يشار إليه بنقطة في شريط التقدم ، وبالضغط على السهم الأيمن مرة أخرى، ينتقل المستخدمون إلى تلك النقطة في الفيديو، بدلاً من التخطي المعتاد لعشر ثوانٍ ، وقد ذكر رحمان أنه تظهر رسالة "التقدم السريع فوق القسم الذي يتم تخطيه عادةً" عند استخدام هذه الميزة.

على الرغم من أن صفحة دعم يوتيوب تؤكد أن ميزة "Jump Ahead" متاحة الآن على "أجهزة Living Room"، إلا أن النطاق الدقيق وسرعة إطلاقها لا يزالان غير واضحين، ولا يبدو أن الميزة متاحة على نطاق واسع على أجهزة التلفزيون بعد، ولم تعلن يوتيوب عن إطلاقها بشكل رسمي.