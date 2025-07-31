شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول حفل عمرو دياب فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة "تذكرتى" الإلكترونية تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس، وتمت إتاحة التذاكر لـ 5 فئات للجميع، متاحه للجميع، ويقام الحفل فى منطقة "يو أرينا التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.

ومن تعليمات دخول الحفل:" لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

ويحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس ، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

ويحيى نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الدورة الثالثة من مهرجان العلمين وهم عمرو دياب، والكينج محمد منير و أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، ورامى جمال و مروان بابلو، ليجي سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.