شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و18 مليون دولار عالميا لفيلم Lilo & Stitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Lilo & Stitch إلى مليار و 18مليونًا و695 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 420 مليونا و 352 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 598 مليونًا و 342 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

قصة فيلم Lilo & Stitch وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.

تصوير فيلم Lilo & Stitch