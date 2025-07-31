مجلس النواب أقر مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة

أقرت الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم ​القضاء العدلي​ بمادة وحيدة. وقد اقر مجلس النواب في جلسته اليوم ٤ مشاريع وإقتراحات القوانين التالية: - إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية. - القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة). - مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي. - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 متعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. كما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.

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