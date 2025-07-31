شيخ العقل عرض مع بلاسخارت موضوع السويداء: لفك الحصار وإعادة المختطفين ومعالجة الواقع الإنساني

التقى ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جينين هينيس بلاسخارت، وتناول اللقاء التطورات في المنطقة وخاصة ما جرى في محافظة ​السويداء​ اخيرا، حيث اطلعت من شيخ العقل على الواقع الراهن، شارحا لها "هول الكارثة الإنسانية والفظاعات التي حصلت، واستمرار الحصار المفروض على المحافظة والواقع المأساوي المعاش، في ظل غياب مقوّمات الحياة المعيشية الأساسية وفقدان ​الأمن الغذائي​ من قمح وطحين ومياه وكذلك الكهرباء والمحروقات، واستمرار احتلال بعض القرى من قبل المسلحين واحتجاز العشرات من المختطفين والمختطفات بينهم شيوخ ونساء وأطفال".

وتمنى أبي المنى على "​الأمم المتحدة​ وجميع الدول المؤثرة على الدولة السورية، السعي الحثيث لفك الحصار، والإسراع في معالجة الواقع المأساوي الذي لا يجوز التغاضي عنه، وإيجاد السبل الآيلة لتوفير الحلول الكفيلة بوقف وطأة الاستنزاف الإنساني والبشري الحاصلين".

بدورها، أكدت بلاسخارت على "سعي الأمم المتحدة لتسهيل عمليات الإغاثة ووصول المساعدات"، مشددة على "اعتبار المرحلة دقيقة جدا وتتطلب مراعاة الواقع الراهن بالحكمة والتبصّر لخير الأمور".

وشارك في اللقاء المستشاران في مشيخة العقل الشيخين د. رمزي سري الدين وعامر زين الدين. كما حضر مدير المشيخة ريان حسن.

والتقى شيخ العقل سفير هولندا في لبنان فرانك مولن، يرافقه مستشاره السياسي ياسبر كابتاين، وجرى استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والتطورات الحاصلة في محافظة السويداء، وأهمية الوصول إلى الاستقرار المنشود.

كذلك التقى سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في زيارة وداعية، عبّر خلالها بوراوي عن تضامنه التام حيال ما جرى في السويداء، منوها بـ"تعاطي سماحة شيخ العقل مع ما حصل بحكمة ورويّة، وأهمية تغليب العقل لتجنيب لبنان تداعيات الأحداث الأليمة التي حصلت وضرورة الحفاظ على تماسك هذا الوطن الشقيق ووحدته الداخلية".

والتقى ابي المنى ايضا، وفدا من "المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة المحامي كمال حديد وعضوية: رئيس "هيئة الاسعاف الشعبي" عماد عكاوي، رئيس هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان، مسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، عضو قيادة هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا محمد الزغبي، المدير التنفيذي لإذاعة "صوت بيروت ولبنان الواحد" وسام الطرابلسي ورئيس الجمعية الخيرية الثقافية في ساحل المتن الجنوبي الدكتور مصطفى علامة.

بعد اللقاء، صرّح حديد: "تشرفنا بلقاء سماحة شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، الذي يلعب دورا توحيديا رائدا، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة محليا وإقليميا، في مواجهة المخاطر والفتن". اضاف: "كان اللقاء مناسبة أعربنا فيها عن تقديرنا لمواقف شيخ العقل من الاحداث في السويداء ولبنان، ودعوته للحفاظ على الوحدة ورفض الانقسام وعدم الانسياق وراء ما يسمى زورا الحماية الصهيونية. وأكدنا على ضرورة تعزيز ​الوحدة الوطنية​ اللبنانية وقاعدتها وحدة الصف الاسلامي، في وقت تتعرض فيها الوحدات الوطنية في عدد من الدول العربية لصراعات لا تخدم الا العدو الصهيوني وأطماعه التوسعية، وفي مرحلة لا يزال لبنان يتعرض لإعتداءات اسرائيلية يومية، وترفض قوات الاحتلال الانسحاب من التلال الجنوبية المحتلة ونقاط الاختراق الحدودية على خط الهدنة بالإضافة لإستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأكثر من نصف قرن".

وختم: "اننا نتطلع الى استمرار مبادرات سماحة شيخ العقل والمراجع الروحية جميعا في لبنان لتحصين الوحدة وصونها من الارتدادات الخارجية ومنع اي اسهامات محلية في تأجيج ازمات الجوار. ونؤكد على اهمية تعزيز الموقف الوطني العام لدعم صمود اهلنا في غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون لأبشع حرب إبادة عرفها التاريخ في ظل صمت دولي مريع وعجز عربي مؤلم".

ومن زوار دار الطائفة، رئيس تحرير "الجريدة الأوروبية العربية الدولية" عضو اتحاد الصحافيين الدوليين الأستاذ خالد زين الدين مع وفد إعلامي.

من جهة ثانية، جرى تواصل اليوم، بين شيخ العقل ورئيس الهلال الأحمر العربي السوري د. حازم بقلة، تناول الواقع الإنساني في السويداء وكيفية المساعدة في توفير المساعدات الضرورية لسكان المحافظة.