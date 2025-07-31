أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين بموجب 41 مذكّرة عدليّة، وهو المدعو "م. ع." (مواليد عام 1983، لبناني)، بحقّه 21 مذكّرة توقيف، 11 خلاصة حكم بجرم مخدّرات، 3 خلاصات حكم بجرم خطف، مذكّرة توقيف بجرم سلب، مذكّرة توقيف بجرم احتيال؛ و4 مذكّرات توقيف بجرم حجز حرّيّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-07-27، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة الهيشة- عكار"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، تم ضبط هاتف خلوي". ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 41 مذكرة عدلية بجرائم مختلفة في الهيشة- عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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