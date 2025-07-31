قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 41 مذكرة عدلية بجرائم مختلفة في الهيشة- عكار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد ال​مطلوبين​ بموجب 41 مذكّرة عدليّة، وهو المدعو "م. ع." (مواليد عام 1983، لبناني)، بحقّه 21 مذكّرة توقيف، 11 خلاصة حكم بجرم مخدّرات، 3 خلاصات حكم بجرم خطف، مذكّرة توقيف بجرم سلب، مذكّرة توقيف بجرم احتيال؛ و4 مذكّرات توقيف بجرم حجز حرّيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-07-27، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة الهيشة- عكار"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، تم ضبط هاتف خلوي". ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص".