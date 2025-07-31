القوات الإسرائيلية ألقت قنابل مضيئة في أجواء بساتين الوزاني

ألقت القوّات الإسرائيليّة قنابل مضيئة في أجواء بساتين ​الوزاني​ في جنوب لبنان. وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منذ بعض الوقت، بأنّ "الجيش شنّ سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتيّة لإنتاج وتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة تابعة ل​حزب الله​".

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