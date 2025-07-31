شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقع غادة عادل في حب جمايكا ضمن أحداث مسلسل وتر حساس 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل وتر حساس 2 بطولة الفنانين غادة عادل ومحمد علاء جمايكا وهيدى كرم تصوير العمل الأيام الماضية، حسبما أعلن البرديوسر هانى عبد الله، حيث يعد الجزء الثانى استكمالا لنجاح الجزء الأول من العمل الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من إخراج وائل فرج، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين .

وتر حساس

الجزء الأول من المسلسل دخلت صبا مبارك في علاقة حب مع رشيد محمد علاء جمايكا بعدما كان متزوج من ابنة خالتها إنجى المقدم، ويتساءل الجمهور (هل تقع غادة عادل في حب رشيد مجددا ويدخلان في قصة حب متغيرة عن الأحداث؟) خاصة أن سلمى – صبا مبارك رفضت استكمال حياتها مع رشيد في الجزء الأول واستقرت على السفر خارج البلاد مع ابنتها.

ويشهد الجزء الثاني من وتر حساس إضافة 4 شخصيات جديدة على الأحداث، كما انضم للعمل كل من كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، الهام وجدى بالاضافة إلى محمد محمود عبد العزيز.

الاسماء الغائبة

أما الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى، أبزرهم بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتمت الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.