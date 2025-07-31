شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها دنيا بفيلم روكي الغلابة: هيكسر الدينا حبيبتي والان مع تفاصيل الخبر

هنأت النجمة إيمي سمير غانم، شقيقتها النجمة دنيا سمير غانم، على فيلمها الجديد "روكي الغلابة" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، من العرض الخاص للفيلم، صحبتها بالقول: "مبروك يا دودي.. إن شاء الله يكسر الدنيا حبيبتي".





وشهد العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" حضور دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان وابنتهما كايلا، والتي تشارك في الفيلم، وأضفت دنيا وابنتها كايلا بهجة على السجادة الحمراء لعرض الفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "روكى الغلابة" والذى كشف عن مشاركة إيمى سمير غانم كضيفة شريف من أجل دعم شقيقتها دنيا سمير غانم، كما ظهر أيضاً أحمد الفيشاوى كضيف شرف بدور شخص مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، هذا بالإضافة إلى أوس أوس الذى يشارك كضيف شرف أيضا.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذى تحاك حوله المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.